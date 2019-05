AASTANE LAPS ÄRKAB IKKA ÖÖSITI: kas tal on midagi viga? 

Läänemaailma kuldseks standardiks peetakse praegu, et kuskil 6–12 kuu vanuses hakkavad lapsed magama järjest kuus või kaheksa tundi öö jooksul. Unekoolid on populaarsed ja öine rinnast toitmine soovitatakse lükata päevatundidele.

Käesolev uuring aga ütleb, et imikute une-ärkveloleku tsükli arengus on suured varieeruvused ja kui ka lapsed ei maga öösel nii, nagu me võib-olla ootaks, ei tähenda see, et neil midagi viga oleks. Siin uuringus oli normaalse arenguga lapsi võrdselt nii kogu öö magavate kui mitte magavate laste hulgas, öised ärkamised ei ennustanud mingeid arengu kõrvalekaldeid ka tulevikus mitme aasta jooksul.