KAS TÖÖ TEEB SIND ZOMBIKS? 5 kindlat märki, et oled teel läbipõlemiseni 

Foto: Pexels

Läbipõlemine ei sõltu inimese staatusest, kuid teatud isiksuseomadused soodustavad seda. Vastuolu on aga selles, et samad omadused, mis teevad inimesest hea töötaja, teevad ta altiks läbipõlemisele. See, kes hoolib väga oma tööst ja tahab kõike hästi teha, on tegelikult suuremas ohus kui tema kolleeg, kes võttab asju lõdvemalt.

Foto: Vida Press

Kohusetundlikkus, mis on üldiselt ju hea omadus, on üks läbipõlemise riskiteguritest. Läbipõlemise oht on kõige suurem siis, kui tekib väärtuste konflikt: kui tööd on nii palju, et inimene tunneb, et ta ei jõua kõike teha nii nagu peab ja tahab. Teda hakkab rõhuma eetiline koorem.