VEIDER VAATEPILT: ema ei saa last autost välja ja kooli – ainult raha aitab! 

„Igal hommikul juhtun nägema veidrat vaatepilti, kus lapsevanem oma järglasest jagu ei saa. Viin poega autoga kooli, kus parklas kordub iga päev sama situatsioon. Üks lapsevanem palub ja anub oma poega, et too autost välja tuleks ja kooli läheks. Ei, asi pole selles, et lapsele kool ei meeldiks, vaid ta lihtsalt manipuleerib ja konkreetselt kiusab oma vanemat. Eks lapsevanemad on selle poisi hellitamisega ära rikkunud, kuid nüüd ise hädas. Ma mõtlen juba mõned sammud ja aastad ette, kuidas see hellitatud kutt kunagi ka teisi inimesi ruineerima võib asuda. Praegu käib ta alles kolmandas klassis,“ kirjeldab Triinu.

„Koolis ringlevad sellest perest igasugused jutud, kuid poest ostetakse vaid seda, mida lapsuke soovib. Isegi õpetajad ei julge käske ja keelde koolis kasutada, sest lapsuke lihtsalt ei allu. Ja vanemad kaitsevad poja igat sammu ja tegu. Kahjuks ka vägivalda teiste vastu,“ selgitab Triinu.

„Kurb, et nad ei taipa oma hädas abi küsida. Need hommikud, kus edukas ärimees nurub ja nuiab, et poiss autost sammukese eemale astuks... Emaga on laps veelgi julmem – taob isegi teda jalaga. Pole normaalne, et sageli on patakas eurosid see, mis vanematel aitab lapse kooli jõudmist mõjutada,“