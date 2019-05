ALKOHOL EI MAITSE ENAM: Soome noored on kainemad kui varem 

Noorte alkoholitarvitamine kasvas Põhjamaades pidevalt 1970. aastatest kuni 1990. aastateni. Aastatuhande vahetudes hakkasid joomakombed muutuma ja alkoholitarvitamine on kogu aeg langenud. Vähenenud on nii joomiskordade arv kui ka korraga joodud alkoholi kogus. Seda kinnitas ka värske uuring.

Noorte joomine on vähenenud kogu Euroopas, samuti Ühendriikides, Kanadas ja Austraalias, aga langustrend on kõige kiirem olnud just Põhjamaades.