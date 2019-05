TRAHV 2500 EUROT! Saksamaal on plaan karistada vaktsineerimata laste vanemaid  

„Tahan leetrid välja juurida,“ ütles Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn, kes on koostanud vastava seaduseelnõu. Tema arvates peaksid vaktsineeritud olema kõik lapsed, kes lähevad lasteaeda või kooli. Radikaalse ettepaneku tingis ilmselt fakt, et 2018. a märtsist kuni tänavu veebruarini registreeriti Saksamaal 651 leetrijuhtumit, mis oli üks Euroopa kõrgemaid näitajaid.

Et saada kaitse leetrite eest, on vaja kaht vaktsiinidoosi. Esimese doosi on saanud 97% Saksamaa lastest, aga teise doosi vaid 93%. Ekspertide arvates on vaja saavutada vähemalt 95% vaktsineerituse tase.