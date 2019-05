HIINA MEDITSIIN ALLERGIAST: oluline on vältida neid aineid ja toitusid! 

Allergia on keha reaktsioon välisele ja alati seotud immuunsusega. Tavaliselt on see põletikuline reaktsioon, nt naha punetus, lööbed, sügelus. Eestis esineb sageli heinapalavikku ehk õietolmuallergiat ehk pollinoosi, mille sümptomiteks on vesine nohu, sügelevad või punased silmad, aevastamine, astma. Lisaks välistele sümptomitele on ka sisemised reaktsioonid, nt toidule. Tavaliselt reageerib meist igaüks millelegi, aga enamasti ei tunne me midagi ja sümptomeid ei teki. Vahel, kui reaktsioon on tugevam, võime tunda väsimust, puhitust, peavalu või emotsionaalset kõikumist. Järgmine tase on allergiline reaktsioon, kõige tugevam reaktsioon on šokk.