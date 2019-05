NOOR NAINE SURI MARUTAUDI: saatuslikuks sai mängimine kutsikaga puhkusereisil 

Birgitte käis Filipiinidele koos sõpradega veebruaris. Nad märkasid tee ääres abitut koerakutsikat, kelle Birgitte võttis kaasa. Ta pesi looma puhtaks ja toitis teda. Kõik mängisid kutsikaga ja loom hammustas sõrmi, nagu kutsikatel on ikka kombeks, kirjeldab saatuslikuks osutunud sündmusi noore naise pere.

Juhtum on väga erakordne: viimane marutaudinakkus oli Norras umbes 200 aastat tagasi, aastal 1815.

Marutaudi tekitaja on marutõve viirus, mis kahjustab kesknärvisüsteemi. Kui haigustunnused on juba ilmnenud, pole haigus enam ravitav. Kui loom on hammustanud, soovitab Terviseamet kiirelt tegutseda.