MEES ON SEKSIPIDUR: 11 kõige sagedasemat põhjust, mis tal viga on 

Sellest, et naised vahel seksida ei taha, räägitakse küll. Tegelikult on ka mehed vahel seksipidurid. See, miks mehed seksist eemale hoiavad, ei ole aga avalik jututeema. Milline mees julgeb öelda, et ta ei taha seksida? Ja naine tunnistada, et kodus on seksipõud, sest just mees ei taha lähedust.

Probleemid seksuaalsuse ja inimsuhete vallas on väga mitmetahulised ja enamasti tugevasti põimunud. Nii võib juhtuda, et mees, püüdes ennast kaitsta, süüdistab probleemi tekkimises hoopis naist. Kuna teema on hell, lükatakse sellele otsa vaatamist edasi ja algpõhjust, millest paari seksimure alguse sai, on raske tuvastada.

Seksuaalnõustaja abiga reastasime sagedamini ette tulevad põhjused, mis mehe seksuaalsust mõjutavad.

Põhjus nr 1: stress

Ärevus töö ja majandusliku kindlustatuse pärast on meestel üks põhilisemaid stressiallikaid, sest mehe enesehinnang on tugevasti seotud tema saavutustega ja sellega, mida ta suudab endale ja perele pakkuda. Kui tööl on olukord närvesööv ja raha pole piisavalt, on stressitase kõrge. Enamasti mees aga ei räägi naisele oma hirmudest, mis suurendab stressi veelgi, sest vaikides ja muresid endas hoides pinge mitmekordistub ja seksuaalelu kannatab.

Pexels

Põhjus nr 2: alkohol