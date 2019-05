PERETERAPEUT SUHETEST: üksildust on palju, inimesed on väsinud 

Rahvastikuminister Riina Solman rõhutas konverentsi avakõnes, et perekond peab inimesele andma jõudu juurde, mitte seda võtma. „Perekond ja kodu peaks olema koht, kus inimene on mõistetud ja hoitud, kus saab ennast laadida ja välja puhata. Kahjuks on see liiga paljude jaoks pingete, solvumise ja ärevuse allikaks. Kodud, kus kasutatakse perevägivalda, on selle äärmuslikuks näiteks, ja sellised suhtemustrid vajavad katkestamist,“ rääkis Solman.