MAAGILINE DIEEDIABILINE? Näri nätsu ja vaata, kuidas see mõjub figuurile!  

Siiski peab arvestama, et närimiskumm pole mingi maagiline vahend, mis aitab kaalust alla võtta: selle närimine ei põleta märkimisväärselt kaloreid ega tee olematuks rammusat einet, mida just nautisid, kirjutab CNN.

Näts võib mõjuda kaalulangetamisele soodsalt muul moel. Osa inimestest tahab pärast lõuna- ja õhtusööki kindlasti midagi magusat ja kui nad valivad nätsu, aitab see ehk millestki rammusast loobuda, näiteks jäätisest või koogist. Millegi magusa närimine võib anda ka kehale signaali, et kõht on täis.

Pexels

Uuringute tulemused on risti vastupidised: kui üks uuring ütleb, et see vähendab söögiisu, siis teise uuringu järgi ei mõjuta see söögiisu kuidagi. Näiteks ühes uuringus leiti, et regulaarne nätsunärimine kaheksa nädala jooksul ei aidanud ülekaalulisi ja rasvunuid mitte kuidagi.