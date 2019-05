KUSTUMATU NÄLG PIINAB? 9 väikest nippi, mis hoiavad söömise paremini kontrolli all 

Kindlasti oled kuulnud sellest, et kui lähed tühja kõhuga poodi, siis on väga tõenäoline, et ostad rohkem süüa kui vaja. Kui närid poes nätsu, pole söögiisu nii piinav. Uuringud näitavad, et kui inimene ei tunne end näljasena, ostab ta vähem kaloririkkaid ebatervislikke toite, näiteks kõpse.