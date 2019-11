NII TULEB KOSUTAV UNI! Need seitse uneharjumust aitavad sügavalt magada 

Foto: Pexels

4. Võta teadmiseks, et mõni inimene ei jää magama karastusjookides, kohvis või tees sisalduva kofeiini tõttu. Kahjuks kehtib sama ka šokolaadi kohta. Nii et vaata ette, kui teatud jooke jood ja toiduaineid sööd ning hoolitse selle eest, et sa neid ülemäära või liiga hilja ei tarbiks, sest muidu ei pruugi uni tulla ja unetundide arv jääb napiks.

6. Võib-olla aitavad sul uinumist takistavaid muremõtteid eemale heita päevikusse kirja pandud päevasündmused. Tore, kui see sulle sobib! Tasub teada, et päevikupidamine on osutunud immuunsüsteemi tugevdavaks võtteks ja lisaks sellele aitab kirjutamine elus ettetulevaid keerukaid teemasid lahendada. Mõne meelest on päevikusissekanded enne uinumist liiga ergutavad. Loomulikult on see tõsi juhul, kui pead helendava ekraaniga digitaalset päevikut, nii et õhtusteks mõtisklusteks vali parem paberpäevik. Vaata, kas sul on sellest abi.