SAJAD RAVIMID KAHJUSTAVAD MAKSA: kuidas vähendada ohtu tervisele? 

Tallinnas kogunevad kolmapäeval rahvusvahelised eksperdid, et lõpetada juhendmaterjali koostamine ravimitest põhjustatud maksakahjustuste kohta.

Kuigi ravimite ohutus on üldiselt paranenud, leidub siiski valdkondi, kus seda on võimalik veelgi parandada. „Tänapäeval kättesaadavate ravimite seas on sadu ravimeid, mida seostatakse maksakahjustusega. Paljudel juhtudel leitakse maksa kahjustav toime alles pärast ravimi turustamist,“ selgitas Rahvusvahelise Meditsiiniteaduste Organisatsioonide Nõukogu (CIOMS) peasekretär dr Lembit Rägo teema olulisust.