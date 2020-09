PEA KÄIB HULLULT RINGI: enamasti veab alt üks väike elund

"Tõused üles ja tekib pearinglushoog, mis mingis kindlas pea asendis on eriti tugev, asendi muutudes aga pööritus leeveneb. Võid tunda, et ise pöörled või käivad asjad-seinad su ümber ringi. Igal juhul on enesetunne tohutult halb, sest sageli kaasnevad iiveldus ja oksendus," kirjeldab tohter.

"Selline pearinglus võib tabada hoogudena – paar minutit on, siis jälle mitte –, kuid võib kesta ka püsivalt ja kauem. Ja loomulikult tuleb siis olla väga ettevaatlik, sest oht kukkuda on suur."

Ka öösel magades muutub meie pea asend. Võiks järeldada, et sisekõrvarikkest käib pea ringi ka pikali olles. "Ka seda võib ette tulla, sest pea asend muutub näiteks siis, kui magame selili, keerame külili ja vaatame äratuskella. Aga öösel me muidugi magame ega mäleta seda hommikul, kuid need, kellel on unehäired ja kes ärkavad, võivad pearinglust tunda küll."

Tohter toonitab, et sisekõrvast tekkinud pearinglusesse tuleks suhtuda tõsiselt ja see vajab kindlasti arstiabi – iseenese tarkus ja maarohud siin ei aita.