Jälgi oma nahka! Varakult avastatud nahavähk on ravitav! 

Nahavähk on suhteliselt lihtsalt diagnoositav ning õigeaegse ravi korral on ravi tervistav. Tähtis on teada, et varane haiguse avastamine tagab parima ravitulemuse. Mida väiksemate muutustega alustada ravi, seda lihtsam see on ja seda kindlamini on võimalik haigusest terveneda. Nahavähi kahtlusel tasub kohe pöörduda perearstile või nahaarstile.