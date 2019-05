Suur samm vähivastases võitluses: Eesti liitub maailma vähideklaratsiooniga 

Eesti Vähiliit on mitu aastat tegutsenud selle nimel, et ka Eesti maailma vähideklaratsiooniga liituks. „Loodetavasti suudame sellega omalt poolt piisavalt suure tõuke anda, et panna kogu Eestit mõistma vähiennetuse ja varajase avastamisega seotud murekohti,“ rääkis Eesti Vähiliidu tegevjuht Maie Egipt. „Mina loodan väga, et maailma vähideklaratsioon, mille on allkirjastanud juba üle 100 riigi, paneb meie ühiskonda aktiivsemalt tegutsema vähi ennetamise ja varajase avastamise suunal. Eestis on praegu ligi 57 000 vähipatsienti. Nad kõik on seda väärt! Tegutseme koos, et parandada nende inimeste elukvaliteeti ja pikendada nende elu,“ lisas Egipt.