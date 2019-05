HAMBAARST ÕPETAB: nii ei nakata sa imikut kaariesepisikuga! 

Tavaliselt hakkavad imikutel hambad lõikuma kuuendal elukuul. Enamasti ilmuvad kõigepealt nähtavale alumised lõikehambad ning lõikumine jätkub järgneva kolme aasta jooksul, kuni kõik 20 piimahammast on suus.

Imiku hambaid tuleks hooldama hakata kohe, kui esimesed piimahambad ilmunud on. „Oluline on algusest peale last hambapesuga harjutada ja tema hammaste tervisel silma peal hoida. Kui lapsevanem märkab hammastel mingeid muutusi, tuleks kohe hambaarsti juurde minna. Hakates hammaste tervise eest juba imikueas hoolt kandma, on võimalik mitmeid hilisemaid probleeme ennetada,“ kommenteerib Vald.

Paljud vanemad ei tea endiselt, et vastsündinu suus puuduvad mikroobid, mis tekitavad hambakaariest – need saadakse enamasti vanematelt, kelle valede käitumisharjumuste tõttu kanduvad mikroobid lapsele üle. Mikroobid kanduvad üle näiteks, siis kui vanem last suu peale musitab, tema lutti enda suus „puhastab“ või tema lusikaga toitu maitseb. Samuti võib see juhtuda, kui lapse hambahari vanemate omaga kokku puutub.

„Mikroobide ülekande vähendamiseks tuleb kasutada lapse toitmiseks ainult talle mõeldud toidunõusid ning puhastada lapse lutti vaid puhta veega. Täielikult mikroobide ülekandumist vältida ei saa, aga mida hiljem ja mida väiksemas koguses see juhtub, seda parem. Hammaste lõikumise ja kasvamise faasis on väga oluline, et happelist keskkonda armastavaid ja palju hapet tootvaid n-ö halbu mikroobe oleks lapse suus võimalikult vähe,“ juhendab Vald.

