ÄRA LÜKKA EDASI! 6 ohumärki, millal peaksid kindlasti günekoloogi juurde minema

Ebameeldiva lõhna, muutunud koostise ja värvusega voolus ei tähenda head. Kui samal ajal on ka limaskestad turses ja punetavad või sügelevad, peab kindlasti arsti juurde minema. See võib viidata põletikulistele protsessidele.

Fertiilses eas naistel on ovulatsiooni ajal vooluse viskoossuse ja koguse muutumine normaalne, aga see ei põhjusta sügelust ega muud ebameeldivustunnet.

Kahjuks on enamik tupepõletikke, eriti seenpõletik, põhjustatud meie endi muutunud elukeskkonnast. Kasutame ju rohkelt kemikaale – peseme pesu tugevate pesupulbritega, ihu antiseptilise seebiga, tarvitame kosmeetikatooteid ja antibiootikume ning oleme nii ära rikkunud organismi normaalse mikrofloora. Igasugune olmekeemia häirib meie organismis ja tupes elavaid sõbralikke baktereid. Kui head bakterid hävivad, asenduvad need meie jaoks mitte nii sõbralike mikroobidega, sest loodus tühja kohta ei salli. Nii näiteks võib tekkida igapäevast elu häiriv seenpõletik. Põiepõletik ja tupepõletik võivad olla samade mikroobide põhjustatud ja kuna naistel on mõlemad süsteemid lähestikku, siis sageli esinevad need põletikud ühel ajal.