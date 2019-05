Toetame põletikulise soolehaigusega inimesi! Täna värvuvad lillaks paljud hooned üle maailma 

„Kõik puuded ei ole nähtavad – põletikulise soolehaiguse põdejad on sageli pikalt töövõimetuslehel või lausa töövõimetud, kuna haigus ei lase neil tavaelu elada. Paljudel patsientidel on tekkinud ka hirm kodust välja minna,“ rääkis Kapper. „Põletikulist soolehaigust põdevale inimesele on väga oluline, et ükskõik, kus ta liigub, oleks WC kohe kättesaadav. Just sellega on meie haigetel väga palju probleeme – sageli on inva-WC-d lukus, võti müüja käes ning lisaks kõigele tuleb selgitada, miks on pealtnäha tervel inimesel vaja just inva WC-d.“