LAPSED JAGASID NETIS ALASTIPILTE: nii otsiti seksipartnereid, kellega harjutada 

Ilta-Sanomat kirjutab, et kümned 6. ja 7. klassi lapsed saatsid teineteisele enda alastipilte ja samuti ülesvõtteid suguelunditest. Ka videoklippe pandi teele.

Mõned lapsed selgitasid, et piltide saatmise mõte oli leida seksipartner, kellega koos harjutada, enne kui leitakse „see õige“. Seksides ei kasutatud kondoomi, sest see rikkuvat naudingu.

Mõned pildid pandi üles Instagrami, kus oli näha ka lapse nimi ja nägu. Asjast on tehtud avaldus ka politseile. Hiljem on see konto küll kustutati.