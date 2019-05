Ränga soolehaigusega piinelnud mees: „Häbenesin ja varjasin aastaid. Operatsioon andis mulle elu tagasi." 

Paljud inimesed räägivad haigustest üsna meelsasti – küll depressioonist, kõrgest vererõhust ja muustki. Piinlikuvõitu soolehaigusest ei räägi keegi. „Kes tahaks rääkida väljaheitest ja kõhulahtisusest või seda, et kuskilt lekib?“ mõistab varjamist Janek, kes on põdenud Crohni tõbe üle 20 aasta. „Kuna haigus ei paista välja, siis on lihtsam mitte rääkida ja varjata seda nii palju kui võimalik.“ Nii käitus aastaid ka Janek. „Üritasin haigust varjata ning sellega kaasnes palju loobumisi, masendust ja lootusetusetunnet.“