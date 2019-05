KAHTLUSTAD LÄHEDASEL ALKOHOLIMÜRGISTUST? Ära vii teda duši alla ja väldi teisi vigu! 

Alkoholimürgistuse tunnused on tavaliselt oksendamine ja krambid, vaimne segadusseisund ja kontaktivõimetus, aeglustunud hingamine (vähem kui 8 korda minutis), ebakorrapärane hingamine (hingetõmmete vaheaeg 10 sekundit või rohkem), madal kehatemperatuur ning kahvatuks ja sinakaks tõmbunud nahk. Samuti koordinatsioonitaju kadumine ning teadvusekadu.

• Tea ohumärke ning ära jää ootama, kuni kõik neist on ilmnenud. Teadvuse kaotanud inimene võib surra. Kui kahtlustad alkoholimürgistust, helista hädaabinumbril 112.

• Alkoholimürgistuse tõttu teadvuse kaotanud inimese puhul on oht, et okse satub hingamisteedesse ja inimene lämbub. Selle vältimiseks keera ta ettevaatlikult külili, näoga enda poole. Kalluta pead nii, et lamaja saaks vabalt hingata ja kontrolli ta hingamist.