RÄSTIKUD ON LIIKVEL! Kui ta salvab, on kõige õigem käituda nii 

„Rästik on suhteliselt arg loom, kes inimese lähenedes enamasti põgeneb,“ ütles Mare Oder, terviseameti mürgistusteabekeskuse juht. Ehkki arvatakse, et rästikuga võib kokku puutuda peamiselt metsas, siis sama ohtlikud on ka koduaeias looduslikud lõikamata muruga alad. Ka vastsündinud rästikud on võimelised hammustama ning mürki eritama. „Kõige õigem on rästikut nähes lihtsalt ära minna ja ta rahule jätta,“ ütles Oder.