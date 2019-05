KUIDAS SUHELDA RASKE INIMESEGA? Säästa end nende nelja nipiga! 

Isiksusehäireid on mitmeid, kuid neile on omased teatud valed mõttemustrid ja suhtlemisprobleemid. Raske inimene mõtleb hoopis teisiti kui teised.

Kas sellised inimesed teavad ka ise, et neil on midagi viga? Tavaliselt mitte. Raske tüüp ei pea ennast mingil viisil raskeks. Tema arvates on suhtlemisprobleemide põhjus alati teistes, mitte temas. Nad peavad ennast usaldusväärseks, aga teisi mitte. Kõige olulisem on vältida temaga vaidlusi.