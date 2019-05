NAISED KIPUVAD ROHKEM RASVAIMUSSE: põhjus võib peituda selles rõivatrendis 

Briti plastikakirurgi Rajiv Groveri hinnagul on Suurbritannias rasvaimuprotseduuride arv tublisti kasvanud, eelmisel aastal 12%, kirjutab BBC.

Rasvaimuga saab korrigeerida teatud piirkondi, näiteks kõhtu ja reisi, kuid see ei lahenda ülekaaluprobleemi ega pane pidurit kaalutõusule. Pealegi pole rasvaimu tegemine riskivaba, hoiatab plastikakirurg.

Plastikakirurg arvab, et rasvaimuprotseduuride arvu kasvu üheks põhjuseks võib olla pragune rõivatrend, kus rõivad pigem näitavad, kui varjavad keha. Mitmete rõivaesemetega, näiteks liibuvate retuusidega, käiakse nii trennis kui vabal ajal. „Inimesed peaksid teadma, et rasvaimu on invasiivne protseduur, millega kaasnevad riskid,“ rõhutab plastikakirurg.