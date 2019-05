PÄRAST PIKKA PAUSI: taas hakatakse uurima põlevkivitööstuse saasteainete mõju inimestele 

Lukki sõnul on näiteks juusteproovid osaliselt alles ning ootavad Terviseameti arhiivis analüüsimist. Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu dotsendi Hans Orru arvates annaks praeguste ja varasemate proovide analüüs väga olulist infot, kui palju on muutunud Ida-Virumaa keskkonna saastatus ja saasteainete jõudmine inimorganismi. „Siin on ka piiranguid, sest juustest saame analüüsida eeskätt raskemetalle, aga põlevkivisektorist johtuvaid saasteaineid on teisigi,“ ütles Orru.