MEES TEATAS APTEEGIS: „See on rööv!“ Kurjategija püüti kinni tänu apteekrite nutikusele 

Aastal 1986 sündinud mees otsustas esimest korda röövida Jyväskylä Voionmaa apteeki veebruaris, kirjutab Iltalehti. Ta läks teenindusleti äärde ja ütles apteekrile: „See on rööv, anna Medikinet ja Medipam!". Mees kordas ähvardust ja naine andiski talle ravimipakid. Ravimite väärtus oli 40 euro ringis. Suurem osa ravimitest saadi mehelt küll hiljem kätte, kuid need polnud müügikõlbulikud.