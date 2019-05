ÄRA JÄÄ HILJAKS! Varakult avastatud rinnavähk on ravitav 

Mis on sõeluuring?

Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- ja rinnavähi varaseks avastamiseks. Sõeluuringut ei tasu karta ega seetõttu uuringule minekut edasi lükata.

Miks tuleks sõeluuringus osaleda?

Enamasti läheb naine arsti juurde siis, kui ta on rinnas avastanud käega tuntava või silmale nähtava muutuse. Eriti tähelepanelik tasub olla siis, kui rinnas võib tajuda tükki, rinnakuju on muutunud, tekkinud on laigud või rinnanibu sissetõmme, rinnanibust tuleb eritist või kaenlaalused lümfisõlmed on suurenenud. Sellisel juhul tuleb kindlasti pöörduda arsti poole.

Sõeluuringus osalemine on väga oluline, et avastada vähk aegsasti. „Kahetsusväärselt palju on neid, kes ei käi uuringutel kunagi või jõuavad arsti juurde siis, kui tervisemure annab märku. Siis võib aga hilja olla, sest rinnavähk kulgeb väga kaua kaebusteta ehk naine ei pruugi midagi tunda,“ ütleb haigekassa esmatasandi osakonna peaspetsialist Made Bambus. Seepärast peaksid uuringul käima ka end terveks pidavad naised.

Bambus lisab, et regulaarne kontroll on ainus võimalus, mis aitab ennetada sümptomite teket ja kasvaja levimist organismis. Varakult avastatud rinnavähk on paremini ravitav ning vajadusel saab kasutada rinda säästvaid ravi- ja operatsioonimeetodeid.