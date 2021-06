SÜDA PAHA JA PEA KÄIB RINGI? See SOS-plaan aitab, kui treenides hakkab halb 

Foto: Pexels



2. Kui valitud koormus käib üle jõu, mine häbenemata tagasi väiksemate raskuste juurde ja vali kardiomasinal madalam pingutusaste.

3. Hoia treenimise aeg mõistlik. See käib igasuguste treeningute kohta. Mõistlik on aeg kuni 1,5 tundi. Vahel teevad trennientusiastid 2–3 rühmatrenni järjest, et võtta viimast, aga see on tervisele ohtlik.

4. Mine trenni puhanuna. Keha väsib kiiremini, kui lähed trenni pärast kehvalt magatud ööd või pingelist tööpäeva. Arvesta sellega, et kurnatuna tekib ülekoormus kiiremini.

5. Ära treeni näljasena. Toit on keha kütus. Kui kütus saab otsa, lõpeb ka jaks.