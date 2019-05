Lapsed Masendav vaatepilt: suitsetav noor emme, kelle koni suure kaarega tänavale lendab Ohtuleht.ee , täna, 10:14 Jaga: M

PantherMedia/Scanpix

„Ebaloomulik on näha vankris imikut sõidutavat noort ema, kes ise innukalt suitsu kimub. See on nii ebaloomulik vaatepilt, et tahaks juurde astuda ja küsida - kas sa enda ja oma lapse tervise peale ei mõtle?!“ kirjutab Õhtulehele 26aastane noor ema.