KOER PISSIS NAISELE ÖÖSEL NÄKKU: see päästis diabeetiku elu 

Kuopio naine Sinna ärkas nädal tagasi ebameeldiva üllatuse peale, kirjutab Ilta-Sanomat. Üheksakuune labrador Kira oli talle öösel näkku pissinud. Naine hakkas äratama meest, et linu vahetada, kuid mees ei reageerinud tema sõnadele. Naine mõistis, et diabeetikust abikaasa ei tunne ennast hästi. Lõpuks õnnestus tal mees üles saada.

„Mäletan, kuidas mul käis üles tõustes pea ringi," meenutab juhtunut 20 aastat suhkruhaigust põdenud mees. Ta mõõtis veresuhkrut ja see oli liiga madalale langenud. Liiga madalal veresuhkur ehk hüpoglükeemia võib halvemal juhul viia koomasse või põhjustada isegi surma. Mees usub, et koer võis päästa ta elu. Mehe seisund ei olnud küll veel kriitiline, aga asi oleks võinud hullemaks minna.

Pere arvates on koer ka enne märganud, kui omaniku veresuhkur langeb liiga madalale. Tundub, et Kiral on hüpokoera annet, kuigi ta pole vastavat koolitust saanud. Hüpokoerad on treenitud abistama diabeetikuid: nad haistavad naha ja hingeõhu järgi, kui inimese veresuhkru tase on liiga madal.