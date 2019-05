Keha JÄLGI HOOLEGA KEHA! 6 märki, et su tervis pole nii korras, nagu ise arvad Ohtuleht.ee , täna, 19:00 Jaga: M

Naha seisukord kõneleb palju ka üldtervisest. Vida Press

Kui oled näiteks ülekaaluline või hoopis alakaaluline, on need kindlad märgid, et su tervisega pole kõik päris korras. Kuid on veel märke, mida tasub tähele panna. Mõnda neist ei oska sa ehk olulisekski pidada. Siin on mõned neist.