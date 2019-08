KUIDAS KEHAKARVADEST LAHTI SAADA? Vaata, missugune meetod sobib just sulle!  

Neile, kes on karva­dele välja kuulutanud nulltolerantsi, on poes ja salongis suur valik karvaeemaldus­vahendeid. Otsusta, milline karva­eemaldusviis sobib sulle kõige paremini.

Karvade eemaldamine näolt

Eripära. Karvade eemaldamiseks näolt tuleb hoolikalt valida meetod ja tooded, sest näonahk on õrn ja vigastus hästi nähtav. Paljudele inimestele on see valulik protseduur.

Ohud. Võrreldes teiste piirkondadega on oht nahka vigastada suurem.

Erinevad viisid. Vahatamisel, raseerimisel ja depileerimiskreemide kasutamisel tuleks valida spetsiaalselt näole mõeldud tooted. Kõige paremini sobivad naistele näolt karvade eemaldamiseks kõvavaha ja pintsettidega kitkumine, meestele raseerimine.

Kodus või salongis. Esimesed korrad võiks näolt karvu lasta eemaldada salongis, et õppida, kuidas teeb seda kosmeetik. Kodus peaks vahendi mõju nahale testima esialgu säärel ja siis väiksel piirkonnal näol. Ise vahaga karvu eemaldades on kõige olulisem nahka korralikult pinguldada. Hea tulemuse saamiseks peaks vahatamise enne selgeks õppima säärtel.

Kuidas saavutada ideaalne tulemus? Korra nädalas peaks näonahka koorima, iga päev kasutama niisutavat kreemi ja spetsiaalseid karvaeemaldusjärgseid tooteid.