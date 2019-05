ILUS KEVAD ON TÕELINE PIIN: perearst soovitab, kuidas allergia kontrolli alla saada 

Alternatiivina allergiatablettidele võib kasutada allergiavastast ninaspreid, käsimüügis on praegu müügil aselastiiniga ninapihusti. Sprei kasutamise eeliseks on, et üldisesse vereringesse liigub sealt ravimit õige vähe, seega on üldised kõrvaltoimed üpris tagasihoidlikud. Miinuseks on aga see, et pikaajalisel kasutamisel võivad sprei koostisse kuuluvad lisaained põhjustada ninaärritust ja häirida limaskesta tööd.

Kui allergiavastastest ravimitest jääb väheks, kasutatakse teise sammuna nn ninasteroide ehk ninasisest hormoonravi. Üks neist (flutikasoon) on meil käsimüügis, ülejäänud retsepti all. Ninasteroidide iseärasuseks on see, et kui tavalise nohurohu kasutamisega on paari minutiga nina lahti ja hingamas, siis ninasteroidi tuleb nädal-kaks tuima regulaarsusega kasutada, enne kui see mingit mõju avaldama hakkab.

Erinevalt tavalistest nohurohtudest aga aitavad ninasteroidid allergiast tingitud põletikku järk-järgult maha suruda ja seeläbi tõmbavad ajapikku limaskesta turse kontrolli alla. Ninasteroidi kroonilise kasutamise tagajärjel võib ninalimaskest muutuda liigselt õhukeseks ja nina peamise ülesande (sissehingatava õhu soojendamine ja niisutamine) täitmine muutub kehvemaks.

. Tiina Kõrtsini