PEREARST SOOVITAB ALLA VÕTTA: ülekaalulistel ei maksa ainult saatust ja geene süüdistada  

Igal neljandal inimesel on kõrge vererõhk. 3000 inimest aastas saavad infarkti. Südamehaiguste raviks kulub 100 miljonit eurot aastas, aga sellest hoolimata sureb tuhandeid inimesi liiga vara.



Eeltoodu on kuiv arvu- ja faktirida, millest keskmine eestlane vaatab mööda, sest vähesed on nõus tunnistama, et probleem puudutab neid isiklikult. Isegi kui ülekaalu tunnistatakse, pannakse süü kehvadele geenidele, kuigi elustiil mängib kehakaalu korral geenidest märksa suuremat rolli. Iga teine arstide pandud karm diagnoos võiks olla olemata, kui muutuks mõtteviis, et suur kaal ja halb tervis on paratamatud.



Loomulikult on inimeste ainevahetuse kiirus erinev, aga see ei tähenda, et liigsetes kilodes võiks ainult saatust ja suguvõsa süüdistada. Kõik inimesed sünnivad unikaalse geneetilise paketiga, kus leidub nii häid kui halbu kombinatsioone ja tõsi on, et mõni inimene võtabki kaalus kergemini juurde kui teine. Selle tõdemusega tuleb õppida elama, mitte ohkama, et teised söövad rohkem, aga kaaluvad vähem.



Olukorras, kus keskmine eluiga kerkib, aga tervelt elatud aastad püsivad tuntavalt allpool pensioniiga, tähendab varane haigestumine elukvaliteedi hüppelist langust juba 50-60ndates eluaastates. Unistus pensionipõlves reisimisest, lastelastega mängimisest ja väljateenitud puhkusest jääb täitumata, sest aeg ja energia kuluvad haigustega võitlemiseks.



Rohtu leiab toidupoest



Kui perearst palub ülekaaluga kimpus inimestel toidupäevikut pidada, ei jõua iga teine päevik arsti lauale tagasi, kuigi see tagaks personaalsed tasuta nõuanded toitumisharjumuste parandamiseks.

Kaalualandamiseks tuleb näha ise vaeva, kulutada enda aega, aga palju lihtsam oleks rohtu võtta. Lisaks peetakse harjumatuks mõttekäiku, et kui tervis annab esimesi hädasignaale, tuleks rohtu otsida toidupoest, mitte apteegist.



Teekond parema tervise poole algab mõtteviisi muutusest ja liigsete kilode tunnistamisest. Kui kehamassiindeks, mille arvutamise kalkulaatoreid leidub veebiavarustes sadu, on kahekümne viiest kõrgem, on tegu ülekaaluga. Kui number on üle kolmekümne, on tegu rasvumisega, mis on tervisele juba päris ohtlik.



Tunnista probleemi!

Probleemi tunnistamine on esimene samm, kaalu ostmine ja toitumispäeviku pidamine järgmised. Kaal on väike investeering, aga igapäevane kaalule astumine on väga tõhus motivatsioonivahend. Näidik on kogu aeg silme ees ja aitab kehakaalu õiges suunas juhtida. Ka autosõidul tuleb hoida kiirust spidomeetri, mitte tunnetuse järgi, kehakaaluga pole see teistmoodi.



Toidupäeviku pidamise tulemused üllatavad inimesi pea alati, aga eriti neid, kes tikuvad arstile ütlema, et nad ei söögi suurt midagi. Tavaliselt joonistuvad välja kolm ebamugavat mustrit.

Esiteks ei sööda regulaarselt, teiseks on toit ühekülgne ehk süüakse kogu aeg samu asju ja paljud olulised toitained jäävad saamata, ning kolmandaks on pea kõigil mõni lemmik, millega liialdatakse patustamiseni.