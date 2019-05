VALED MÕTTED EI LASE RIKKAKS SAADA! 7 tunnust, et mõtled kogu aeg nagu vaene  

Pexels

Oodatakse nn õiget aega, et mõtteid ja plaane hakata ellu viima, kuni ootamisest saab püsiv harjumus. Nende meenutamine, kes on ebaõnnestunud, unustades need, kel on hästi läinud. Klaas on alati pooltühi, mitte kunagi pooltäis. Pessimism, mis viib seedehäirete, kõhukinnisuse, autotoksikoosi, halva hingeõhu ja paha tujuni.