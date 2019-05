ARSTITEADLANE SELGITAB: „Nende ravimite hulgas, mis ka midagi head teevad, päris ohutuid ei ole.“   

Arvatakse, et ravimitest tingitud maksakahjustused moodustavad üle 10% kõigist ägeda maksapuudulikkuse juhtudest. Just maksakahjustused on üks sagedasemaid põhjusi, miks mõne ravimi müük lõpetatakse või selle infolehte muudetakse, kuna lisatakse teavet, mis aitab vähendada toksilisuse riske.