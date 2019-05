ALKOHOL MEELDIB AINA ENAM? Need neli eluhetke ajavad eriti kergesti jooma 

Pexels

Kui hommikul pole vaja tööle minna, on väga kerge leida põhjus joomiseks. Kui puhkus on läinud napsutamise tähe all, on seda ka tööl olles raske lõpetada. Keha ja meel ei saa välja puhata, kui veres ringleb kogu aeg rohkem või vähem promille. Enamasti on puhkuseaegne trimpamine näha ka vöökohal.