Toitumisnõustaja Erik Orgu: kui näen tänaval ülekaalulist inimest, tunnen talle kaasa  

"Olen nende inimeste mõttemaailma nii palju kuulnud, et tean, kui raske neil on. Kui sul on ülekilode tõttu raske olla ja raske liikuda, siis see ei saa ju kuidagi tore olla. Ses mõttes tunnen neile kaasa," avaldab Orgu oma mõtteid ajalehes LP.

"Aga ma tean ka, et paljud inimesed on oma kaaluprobleemidega nii sügavas augus, et neil on raske sellest iseseisvalt välja tulla," rõhutab Orgu, et sellest olukorrast on siiski väljapääs olemas.