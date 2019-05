EKSPERDID SOOVITAVAD: naiste vetsusid peaks olema kaks korda rohkem kui meeste omi 

Eksperdid ütlevad, et avalike tualettide sulgemine on viinud selleni, et inimesed peavad häda kinni hoidma või siis urineerivad tänavale, mis on nii ebahügieeniline kui ebatervislik. Viimastel aastatel on Suurbritannias suletud sadu avalikke WC-sid, mis on pannud raskesse olukorda paljud inimesed, kellel on mingi tervisprobleemi tõttu vaja kiiresti tualetti pääseda.

Uuringus küsitleti üle 2000 inimese. Viiest inimesest kaks ütlesid, et nad ei käi nii sageli kodunt väljas, kui tahaksid. Kiiresti on vaja vetsu pääseda näiteks ärritatud soole sündroomiga inimestel, diabeetikutel jt. Käimlate nappuse tõttu ei saa piisavalt liikuda ka vanurid ja puudega inimesed. 74% uuringul osalenutest leidis, et piirkonnas, kus nad elavad, pole piisavalt tualette.

Pexels

56% küsitletutest vastas, et nad ei joo piisavalt – et poleks vaja pissile minna. See on aga samuti tervisele kahjulik.

Leitakse, et avalikud tualetid on äärmiselt olulised ja vajalikud. Spetsialistide arvates peaksid avalikud tualetid olema sama loomulikud, nagu näiteks tänavavalgustus või prügi kogumine.