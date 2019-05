KAS MAGAD PIISAVALT? Lihtne test annab vastuse, kui palju und sa tegelikult vajad 

Üldiselt soovitatakse täiskasvanul magada 7–9 tundi, kuid inimeseti võib unevajadus olla erinev. Tõelist unetarvet on vahel raske hinnata, sest väsimus võib muutuda kergesti krooniliseks ja see muutub sinu jaoks uueks reaalsuseks. Ka kohvi või energiajookide kaanimine võib olla petlik: tunned end virgemana, kui tegelikult oled.

Kui sa enam ei mäleta, mida tähendas olla virge ja energiline, siis sa ei saa enam isegi aru, et oled väsinud. Inimene võib vastu pidada ka kümme aastat, kuid millalgi tuleb ikka piir ette ja saabub kurnatus või raske haigus.

Väsimuse põhjus on sageli une- ja ärkveloleku rütmi segiminek. Bioloogiliselt on suurem osa inimestest lõokesed, st need, kes armastavad vara ärgata. Sellest hoolimata käituvad paljud nagu öökullid ehk õhtused inimesed. Uni võib peale tulla juba õhtuste uudiste ajal, aga magama sellegipoolest ei minda.