ORGASM SAABUB VAEVALISELT? Ületa need 14 takistust, et naise nauding oleks täiuslik!  

Kõige rahuldustpakkuvam orgasm koosneb hingelisest, vaimsest ja füüsilisest rahuldusest. Selleks on vaja piisavalt aega, sobivat kohta, õiget inimest ja seda, et ka kõik sinus eneses õigel sagedusel oleks. Paraku on tänapäevane eluolu selline, et ei soodusta jäägitut teineteise avastamist, sest häirivad mõtted ja rahutus tulevad meiega kaasa ka voodisse.

Orgasmi saamine on vahel nii vaevaline, et mõned naised lausa ütlevad, et rahuldus polegi neile oluline. See on piinlik. Tunnistamine, et orgasm on nõrk või jääb kättesaamatuks, on samas esimene samm rahuldustpakkuvama seksi poole.

Palju saab ka ise ära teha. Abi on vahel ka vaid teadvustamisest ja äratundmisest, mis meie sees ja alateadvuses toimub, mis takistab meil end vabalt tundmast.

1. Sinu keha on ilus, minu keha on ilus

Tuleme lapsepõlvest sageli teadmisega, et alasti olemises on midagi piinlikku. Oleme õppinud, et paljas olla pole viisakas. See kannab sõnumit, et minu alakeha pole viisakas, ja laps täiendab seda mõttes – suguelundid on inetud, koledad, mustad. Selle teadmisega saadakse täiskasvanuks ja hakatakse häbenema oma keha ja suguelundeid, kardetakse, et äkki pole need normaalsed või piisavalt ilusad.

Pexels

2. Julge nautida seksi!