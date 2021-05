PINGUTAD, AGA RAHULDUST IKKA POLE? Ületa need 14 takistust, et naise orgasm oleks täiuslik!

Kõige rahuldustpakkuvam orgasm koosneb hingelisest, vaimsest ja füüsilisest rahuldusest. Selleks on vaja piisavalt aega, sobivat kohta, õiget inimest ja seda, et ka kõik sinus eneses õigel sagedusel oleks. Paraku on tänapäevane eluolu selline, et ei soodusta jäägitut teineteise avastamist, sest häirivad mõtted ja rahutus tulevad meiega kaasa ka voodisse.