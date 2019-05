NAHK ON KAHVATU JA VÄSIMUS EI LÄHE ÜLE? Võib-olla piinab sind aneemia? 

Foolhape on vesilahustuv vitamiin, mis osaleb vereloomes hemoglobiini ja vere punaliblede moodustumisel. Selle vitamiini vajadus on eriti suur just raseduse alguskuudel. Igapäevane foolhappevajadus on 0,3–0,5 mikrogrammi, lapseootel naistel on see aga märksa suurem.