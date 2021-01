MITU NÄDALAT SIRULI MAAS: nii põevad leetreid, mumpsi ja teisi lastehaigusi täiskasvanud  

Valli (37): “Kui kuus aastat tagasi teist korda lapseootele jäin, tekkis tohutu punetistekartus. Esimese raseduse ajal 1996. aastal ma isegi ei mõelnud sellele, sest polnud punetiste võimalikest tüsistustest kuulnudki, tookord ei liikunud infot nii tohutul hulgal kui nüüd. Õnneks mu hirmuhetked kadusid, kui perearsti abiga tegin kindlaks, et olen kooliajal punetiste vastu vaktsineeritud.”

• Haigus lastel . Punetised on piisknakkuse teel leviv äge viirushaigus. Punetiseviirus on üldjuhul üsna loid nakataja, kuid kevaditi võivad vallanduda ägedamad haiguspuhangud.

Viirust kandev inimene on nakkusohtlik nädal enne ja paar nädalat pärast haigusele iseloomuliku lööbe ilmumist. Nakkusallikaks võivad olla ka kaasa-sündinud punetisi põdevad lapsed: pärast lapse sündi säilib viirus organismis teinekord poolteist aastat või kauemgi.

Haigusel on paari-kolmenädalane peiteperiood. Seejärel tekivad kurguvalu, palavik, nõrkus, suurenevad kaela ja kukla lümfisõlmed, enesetunne on halb. 2.–3. haiguspäeval levib enamikul haigestunutest peanahalt jäsemeteni õrnroosa lööve. Kuni pooltel põdejatest avalduvad haigussümptomid aga kergel kujul ja nähtavat löövet ei ilmugi. Tavaliselt ei vajata ka ravi, lööve kaob iseenesest paari-kolme päeva möödudes. Kuid leebelt avalduvad sümptomid ei vähenda ohtu nakatada teisi.

• Haigus täiskasvanutel. Täiskasvanutel kulgeb haigus palju raskemini kui lastel. Haigustunnused on lümfisõlmede suurenemine, kurguvalu, kõrge palavik, peavalu, lööve – eriti käte ja jalgade sisekülgedel –, üldine halb enesetunne, nõrkus. Punetised on vaja korralikult läbi põdeda, vastasel juhul võivad hiljem tekkida tüsistused (liigesepõletikud, harva ka peaajupõletik). Haiguse läbipõdemine annab enamasti eluaegse immuunsuse.

Väga ohtlikud on punetised lapseootuse ajal: tekib spontaanse abordi, enneaegse sünnituse või imiku kaasasündinud väärarengu oht. Mida varasemal rasedusperioodil punetisi põetakse, seda tõsisemaks võivad kujuneda loote väärarengud – kahjustuste risk raseduse esimestel kuudel on väga suur ning kuni 16. rasedusnädalani jõuab punetiste viirus vere kaudu alati looteni. Pärast seda on väärarengute risk juba vähem tõenäoline.