TÕSTAB TUJU JA TOETAB MAKSA: banaan turgutab tervist veel väga mitmel moel! 

Valku on banaanis vähe (100 grammi kohta umbes 1 gramm), kuid on leitud, et see valk on trüptofaan, mis muutub kehas õnnehormoon serotoniiniks ja võib tuju parandada. Seda mõju toetab magneesium, mida on banaanis mõnikümmend milligrammi (100 grammi kohta 27 milligrammi). Veel peetakse banaani heaks B6-vitamiini allikaks; veidi on temas ka B12-, C- ja A-vitamiini ning beetakaroteeni.