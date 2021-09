RABAD KOGU AEG TÖÖD TEHA? Kolm tähtsat põhjust, miks on vaja ka diivanil vedeleda ja lakke vahtida! 

Vedelemisest on palju kasu, ütlevad psühholoogid. Lääne kultuuris on alati imetletud tegutsemist ja aktiivseid inimesi. Digiajastu on lisanud veelgi survet reageerida kõigele kohe. Kõik peavad olema kogu aeg kättesaadavad. Unustatud on teine pool ehk inimesed vajavad ka puhkust ja pause.