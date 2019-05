HAMBAARST MURETSEB: näeme iga päev, et lapsi tuuakse arsti juurde alles siis, kui on valu 

„Näeme iga päev, et vanemad tulevad lastega hambaarsti juurde alles siis, kui on valu või muu mure, näiteks piimahammaste vahetumisega. Vähestel juhtudel pannakse lapsele aeg rutiinseks kontrolliks. 1–3 aastaste lastega peaks seda tegema esimese hambaarsti kogemuse saamiseks, kuid kahjuks on ka juba siis hammastega probleeme,“ ütleb Lauk.

Korraliku suuhügieeni rutiin koosneb kaks korda päevas vähemalt kaks minutit järjest hammaste pesemisest ning hambavahede puhastamisest hambaniidiga, mis on jäävhammaste puhul elementaarne tegevus.

Kindlasti tuleb laste toitumise puhul järgida põhimõtet, et süüakse söögiaegadel ning hammastel lastakse söögikordade vahepeal puhata, mille jooksul saab taastuda suuõõne normaalne ph-tasakaal. „Söögikordade vahe peaks olema vähemalt kolm tundi. Pärast iga söömist tuleks suud veega loputada, et toidujäägid hammaste vahelt välja saada,“ selgitab arst.

„Kuna täiskasvanute seas on palju neid, kel on hirm ja mälestused nõukogudeaegsest hambaravist, siis võime vaid oletada, et laste hammaste eest hoolitsemine jääb selle tõttu tagaplaanile. Ka vanemate enda suuhügieen ei ole tasemel ning hambaarsti juurde minnakse ainult siis, kui häda käes,“ toob tohter paralleeli.