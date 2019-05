Hea nõu Kas tõesti peab käima 10 000 sammu päevas? Võib-olla mitte, väidab värske uuring Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 11:59 Jaga: M

Tervisele on väga oluline on hoida end aktiivsena. Vida Press

Me kõik oleme kuulnud soovitust, et päevas peaks käima 10 000 sammu. Kas tõesti on tingimata vaja käia just nii palju samme, et elada kauem? Võib-olla mitte.