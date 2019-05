Hea nõu NEETUD NÄOKARVAD! Nende vahenditega saad näo ideaalselt siledaks! Tervis Pluss , täna, 06:00 Jaga: M

Vahatamisel, raseerimisel ja depileerimiskreemide kasutamisel tuleks valida spetsiaalselt näole mõeldud tooted. Vida Press

Karvade eemaldamiseks näolt tuleb hoolikalt valida meetod ja tooted, sest näonahk on õrn ja vigastus hästi nähtav. Paljudele inimestele on see valulik protseduur.